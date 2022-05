Kim Kardashian y Cara Delevingne impactan con atuendos para el MET Gala

Nueva York, Estados Unidos.- La noche del lunes 2 de mayo, las celebridades se dieron cita en el Museo Metropolitano de Arte para ser parte de la cena benéfica más observada a nivel mundial, el MET Gala, pues además de reunir a los exponentes más importantes del entretenimiento, se elige un tema para que los diseñadores echen a volar la imaginación y los hagan lucir deslumbrantes.

Este 2022, el tema que se eligió fue la Época Dorada de Estados Unidos y en el caso de Kim Kardashian y la modelo Cara Delevingne lo tomaron muy enserio, pues mientras una eligió homenajear a Marilyn Monroe, la otra optó por cubrirse de tono dorado.

La influencer kim Kardashian sorprendió en la alfombra roja al usar el mismo vestido que Marilyn Monroe usó para hacer brillar Hollywood; incluso, la socialité decidió que, para lucir como la figura más representativa de la época dorada de Estados Unidos, ella también debería llevar la cabellera rubia.

Este vestido ha pasado a la historia pues fue dicha prensa la que Monroe usó para cantar Feliz cumpleaños al expresidente John F. Kennedy en el Madison Square Graden en 1962, por lo que para lucirlo como la actriz, Kardashian reveló haber perdido siete kilos y con ello, conseguir paralizar la alfombra roja.

“La idea realmente me vino después de la gala en septiembre del año pasado. Me dije a mí mismo, ¿qué hubiera hecho yo por el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y esa es Marilyn Monroe”, declaró la socialié.