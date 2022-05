Natalia Téllez revela que pensó en abandonar a su bebé y huir del país: "Perdona a tu mamá"

Ciudad de México.- Natalia Téllez se convirtió en madre el pasado 1 de febrero, y con respecto a esa experiencia habló en el programa Netas Divinas, revelando que sufrió un ataque de pánico la primera noche junto a su hija Emilia.

La conductora de 36 años confesó que en esos momentos pensó en abandonar a su hija, dejarla con su esposo e irse del país, pues pensó que no podría con la responsabilidad.

"Pensé nunca decirlo en tele, de por si la gente cree que soy culer…, y si lo soy. Pero esto es otro nivel. Si Emilia encuentra este clip algún día me va a dejar de hablar. Pero bueno, Emilia, te amo. Perdona a tu madre", expresó antes de empezar a contar su historia.

Téllez continuó diciendo que después de dar a luz y estar junto a su hija las primeras horas experimentó muchas emociones que la llevaron a creer que no podría cuidar a su bebé. Añadió que en su desesperación, marcó al banco para ver cuánto dinero tenía en su cuenta y así comprar un boleto para irse de México y dejar a Emilia con su papá, Antonio.

Ante esta historia, Consuelo Duval aseguró que muchas mujeres se sentirían identificadas con la historia de Natalia, ante lo cual siguió externando sus pensamientos de ese momento.

Dije: 'Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México y me alejo de las Netas, les dejo una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país. Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto (…) Yo no puedo hacer esto, lo siento, yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me va a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté pero hasta aquí llegué'", concluyó.