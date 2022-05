Entre lágrimas, Amber Heard revela en la Corte que ella y su bebé reciben amenazas de muerte

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este jueves, Amber Heard subió de nueva cuenta al estrado para testificar en el juicio por difamación que estableció su exesposo Johnny Depp; ahí se describió como "una figura público que representa el abuso doméstico", y que por ello la actriz contrademandó por 100 millones de dólares.

Entre lágrimas, Heard manifestó al jurado que enfrenta acoso y amenazas de muerte todos los días por sus denuncias de abuso contra el intérprete de 'Jack Sparrow', antes y durante su breve matrimonio: "Soy acosada, humillada y maltratada. Todos los días en la calle, viniendo a esta corte. Sentada aquí frente al mundo, mostrando lo peor de mi vida, contando lo que viví", expresó afligida. En referencia a la menor que adoptó en julio de 2021, la actriz de Aquaman aseguró que "quieren matarme, me lo dicen todos los días, quieren meter a mi hija bebé en un microondas y me lo dicen".

Asimismo, Amber aludió a las ocasiones en que supuestamente Depp se burló durante el juicio y llorando dijo que no está ahí sentada "riéndome y haciendo bromas". Aseguró que esa situación es "horrible, doloroso y humillante" para cualquier ser humano. La estrella de 36 años aseguró que tiene derecho a revelar su historia y contar "lo que me pasó", pues Johnny "ha tomado suficiente" de su voz.

Me prometió que si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida. Quizás es fácil olvidar eso, soy un ser humano [...] No me merezco esto. Los ataques contra mí, la campaña que Johnny ha provocado que millones de personas hagan en su nombre, me torturan", lamentó.