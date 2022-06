Violento y vividor: Exhiben a galán de Televisa por maltratar a su ex y filtran polémico VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la famosa villana de telenovelas Cynthia Klitbo desenmascarara a su expareja, el también actor de Televisa Juan Vidal, siguen saliendo a la luz más pruebas del presunto violento comportamiento del dominicano con la actriz cuando aún estaban juntos. Ahora la expareja de Cynthia, 'Rey Grupero', es quien arremete contra Vidal y hasta filtró audios que probarían el presunto maltrato que habría ejercido contra ella durante los meses que duró su relación.

El influencer confesó que además del problema de dinero que existe entre los actores, ya que Cynthia reveló que le prestó dinero y nunca se lo devolvió, también confesó ante la prensa que notó algunas señales de lo violenta que pudo llegar a ser esa relación, revelando que hasta pensó que si continuaban él podría llegar a los golpes: "(Le comenté) '¿qué haces ahí metida?, ahí vienen unos trancazos eh', o sea ese tipo de personas ya vienen a un nivel más grueso, a golpear", comentó.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal

Además de defender a la antagonista de melodramas de Televisa como La Dueña, El Privilegio de Amar y Mujer de Nadie, el polémico youtuber aseguró que hará todo lo posible por que ella denuncie a Juan ante las autoridades, ya que sostiene que no puede permitir este tipo de violencia: "A ver güey, mucho músculo, tienes muchos pin... músculos, ponte con un boxeador, con un luchador de la Triple A, pero no te pongas a amedrentar a una mujer, y mucho menos a pisotear la carrera de Cynthia Klitbo que le ha costado lágrimas".

Rey Grupero y Cynthia Klitbo

"El tamaño del tipo, 1.85 metros y 100 kilos, él estaba a punto de dañar a Cynthia Klitbo, y yo le digo, voy a hacer lo posible para Cynthia levante un acta de restricción mientras Juan Vidal se va a tener que ir de nuestro México, México no quiere personas violentas", agregó, corriendo del país al actor que actualmente está recluido en el reality show La Casa de los Famosos 2 en Telemundo y al parecer sería más que un amigo para la controversial cubana Niurka.

Después de que Klitbo confirmó su ruptura con Juan Vidal, afirmando hace unos días que fue porque "tiene problemas de ira", "siempre está de mal humor" y es un "chichifo" que presuntamente trata mal a mujeres y le quedó a deber dinero, ahora filtran varios audios de conversaciones que ambos sostuvieron, en los que exhiben cómo Vidal le reprochaba a la actriz por su forma de dormir, además de violentarla con gritos.

Durante el programa Chisme No Like, 'Rey Grupero' difundió algunos clips de WhatsApp, en donde se escucha hablar a Vidal muy molesto y alzando la voz: "Sí corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple, y eres tan madura y todo está tan bien, yo soy el que está tan mal, con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritado, amanezco desbaratado, tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más, no se puede".

Las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, no puedo hacer nada. Si no descanso me pongo irritable a cualquiera. Tú no lo quieres ver porque tu vives en tu mundo, perfecto, pero te lo tengo que decir mi vida", se escucha aparentemente decir al actor en forma sarcástica.

Y la cosa no paró ahí pues además el actor de telenovelas como Mi fortuna es amarte y Soltero con hijas le recordó a la actriz que aún ni siquiera estaba separado de su exesposa. Estos audios también fueron retomados por el programa De Primera Mano: "Tú no me quieres comprender, está bien, no te molesto más (...) todo bonito, con cariño, con respeto (...) yo estoy viviendo mi proceso de vida, y si esto es así y no funciona, ni modo, no pasa nada, todavía yo me estoy hasta divorciando".

Por su parte, a Cynthia solo se le escucha responder de manera calmada y pidiendo que no le hable de forma tan violenta: "Te puedo entender que me digas cosas... ¿pero de esa manera tan fea y tan despectiva?, o sea, yo no quiero discutir contigo entonces deja de mandar mensajes así... estoy rotita, algo me pasó ayer y no he dejado de llorar y no puedo creer las formas en las que te expresas porque uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera", le dijo, afirmando que tiene "un defecto en la nariz" que la hace roncar y no lo puede evitar.

"Si no duermes conmigo, vete a dormir a tu casa, tu tienes casa, no tienes necesidad de dormir conmigo", dijo la mexicana, tratando de calmarlo, sin embargo, al parecer Vidal se molestó aún más y se le escucha decir: "Me cag... en la hora que tu le pusiste la mano a mi maleta, por esa mier... cargo yo con tu bendita ropa".

Finalmente, el influencer reveló que, así como le quedó a deber alrededor de 4 mil dólares (más de 80 mil pesos mexicanos), en ocasiones presuntamente le dijo que era una actriz mediocre, por lo que pide a Telemundo que expulse al actor del reality show La Casa de los Famosos en donde este lunes fue salvado de la eliminación.

