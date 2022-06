Siempre no: Agencia que maneja a BTS asegura que proyectos van juntos y en solitario

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- La noticia que BTS dio el pasado martes a sus seguidores sacudió a la opinión publica pues se habló de una separación por tiempo indefinido en el cual, los siete integrantes de la agrupación de K-Pop estarían enfocados en sus proyectos en solitario, situación que sin duda cimbró a toda la audiencia pues el anuncio se dio a solo tres días de haber estrenado su más reciente material discográfico denominado 'Proof'.

Luego de la controversia que se dio referente a esta separación la empresa encargada del manejo de los intérpretes de Butter, Dynamite, Permission to Dance o Yet to Come, aclaró que, si bien cada uno de los miembros de la boya and trabaja en proyectos en solitario, esto no significa que se vayan a separar, por el contrario, la música seguirá saliendo al mercado bajo el concepto de BTS, es decir, la pausa está pero ellos como banda siguen.

"BTS no se está dando una pausa, los integrantes seguirán enfocándose en proyectos solitas en este momento", destacó la empresa Hybe en un comunicado.

Foto: Instagram @bts.bighitofficial

Cabe destacar que la noticia cobró sentido en especial cuando J-Hope apareció como parte del festival Lollapalooza que se llevará a cabo en Chicago y, durante el BTS Festa, el cual se trasmitió por la plataforma YouTube, Suga pidió a sus compañeros que juntes explicaran lo relacionado a la separación, de ahí que el ARMY, como se hace llamar el grupo de seguros de la agrupación, recibieran una noticia que hoy quedó aclarada.

"Cada uno va a tomarse algo de tiempo para divertirse y experimentar muchas cosas. Les prometemos que vamos a regresar algún día incluso más maduros de lo que somos ahora". fueron las declaraciones de Jungkook durante el evento donde presuntamente, anunciaron su separación.

Aunque no se ha revelado qué seguirá para BTS ahora que se aclaró su presunta separación, será a través de medios oficiales que la empresa Hybe, la cual funciona como disquera de la banda de K-Pop más famosa del mundo, revele detalles tanto de los eventos como agrupación así como en solitario que presenten Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope quien ya se prepara para sacudir al público de Chicago con su proyecto en solitario.

Foto: Twitter @BTS_inSpain2

BTS en la bolsa

La aclaración hecha por la empresa discográfica Hybe se dio luego de haber cerrado las operaciones en la bolsa de valores con una fuerte caída, lo que marca, además, la relevancia del grupo de K-Pop en el ámbito financiero, pues de acuerdo con reportes recientes, la discográfica tuvo un cierre del 24.7% por debajo de registrado el pasado martes 14 de junio y fue precisamente durante esa jornada cuando las acciones de la empresa alcanzaron su mínima valuación histórica pues cada acción llegó a un valor de 140 mil wones, de ahí que se aclarara la supuesta separación para con ello, no afectarlos durante los cierres de más jornadas.

Fuente: Tribuna