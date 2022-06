Adiós 'Ventaneando': Chapoy estremece a TV Azteca al confirmar trágica noticia de Pedro Sola

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que le hiciera tremendo desplante al 'Escorpión Dorado' en Ventaneando, personaje interpretado por Álex Montiel, se dijo que Pedro Sola sería castigado por TV Azteca y lo suspenderían del programa de espectáculos por la terrible actitud que tuvo frente al comediante; sin embargo, lo que terminó sucediendo es que el llamado 'Tío Pedrito' fue hospitalizado y entró a cirugía durante la madrugada. ¿Su vida corre peligro?

Como se recordará, fue la propia periodista Pati Chapoy quien compartió en Twitter una fotografía de su compañero en una cama de hospital con un parche en el ojo, escribiendo junto a la imagen: "Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto", desatando graves especulaciones sobre el estado de salud del comunicador. Mientras que TVNotas reportó que Sola presuntamente sufrió un derrame en el ojo y comenzó a sentirse mal por no poder controlar la presión, ahora dan una versión distinta.

Twitter @ChapoyPati

En plena transmisión de Ventaneando este viernes 3 de junio, fue Pati quien rompió el silencio sobre el estado de salud de su colega, quien ha estado 27 años ininterrumpidos a su lado. Primero que nada, la periodista aclaró tras las críticas que recibió por subir las fotos, que ella mostró a Pedro Sola en la cama de hospital con su autorización, ya que además de ser compañeros de trabajo, son buenos amigos y están de acuerdo en compartir no solo lo que pasa en el área laboral, sino también en la personal

Esta mañana Pedro fue hospitalizado e intervenido. Estuvimos con él todo el tiempo y gracias a su autorización, subimos la imagen cuando recién sale de la sala de operaciones y constatar que estaba súper bien. Él autorizó subir estas fotografías porque tenemos 27 años de compartir con el público no solo lo que pasa a nivel profesional, sino personal", compartió.

Y pese a que se dijo en un inicio que el estrés y preocupaciones habían provocado que acabara hospitalizado, ahora contaron una historia diferente, lo que sembró dudas entre el público. Mediante un enlace directo con el programa, esta tarde Pedrito aclaró todo sobre su ingreso al hospital y confirmó que fue intervenido, sin embargo, mencionó que había sido por algo diferente a lo que se había rumorado en medios. Sola aclaró que lamentablemente, tendrá que volver a operarse pronto, lo que significa que volverá a ausentarse de la emisión.

Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de cataratas (...) ahora tengo otro problema, porque al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, pues no veo bien, veo como mucha luz y luego dentro de 8 días me operarán la otra catarata", contó.

Al respecto de la intervención que le fue realizada, el presentador de televisión detalló que fue sencilla: "Llegué al hospital a las 7 y media (de la mañana), me llevaron a donde es el área de operaciones ambulatorias y ahí rápidamente me transfundieron, me quitaron toda la ropa, llené una serie de papeles, autorizaciones y demás, y de ahí me llevaron de inmediato a la sala de operaciones".

Y agregó lo que sucedió al despertar: "Me acostaron y de repente, cuando me di cuenta, estaba viendo hacia mi cuarto con la boca muy seca, un poco mareado. Esas fotos que les mandamos son de cuando me acababan de meter a la cama tapado y yo medio adormilado porque se me estaba pasando la anestesia. Cuando se me pasó me empezaron a dar mucho líquido, me llevaron desayuno y después les dije: 'ya me quiero ir'".

Instagram @ventaneandouno

Contó que además insistieron en que bajara en silla de ruedas por cualquier efecto que quedara de la anestesia. También le indicaron quitarse el parche y ponerse unas gotas, agregando que este sábado lo revisarán para ver cómo salió de la cirugía y luego tramitará la segunda operación, por lo que se tendrá que ausentar de nueva cuenta de la emisión de espectáculos. Posteriormente, dio una trágica noticia, pues afirmó que aunque buscaba ser candidato para un nuevo lente para ver mejor, no puede ya que tiene principios de glaucoma.

Tengo un poco de glaucoma, me está empezando y me dicen que ya no sería candidato para un nuevo lente", explicó.

Sola reaccionó a la conmoción que causó en redes sociales, pues se volvió tendencia, con las palabras "Qué maravilla". Además, presumió que muchos le enviaron regalos y notas para que se mejorara, mostrando las donas que le regaló su compañera Linet Puente, las cuales tenían su rostro. Finalmente, pese a lo que sucedió, contó que está bien de salud y tiene muchas granas de vivir, aunque por ahora se tomará un descanso del trabajo y las redes.

Me siento muy bien, gracias por comunicarse conmigo. La gente se ha volcado en Twitter y hasta llamadas. De repente dije: 'ahorita no voy a contestar hasta más tarde porque no me da tiempo y no veo muy bien'. Gracias. Saludos y al público en general, gracias por la atención", comentó, afirmando que está "más vivaracho que nunca".

Fuente: Tribuna y Ventaneando