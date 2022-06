Tras hundir a Belinda, Christian Nodal estrena 'romance' con famosa cantante y filtran VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras dejar entrever que Belinda le habría orquestado una campaña negra en su contra luego de terminar su compromiso matrimonial para supuestamente afectar su carrera, captan a Christian Nodal de la mano con una famosa cantante por las calles de Antigua, Guatemala. Se trata de la argentina Cazzu, quien hace unas semanas fue captada en su concierto en México y hasta cantó a dueto con el sonorense. ¿Será el inicio de un nuevo romance?

Fue la cuenta de Instagram de Nelssie Carrillo (Instagram @nelssiecarrillo), quien difundió la fotografía, captada por algún paparazzi en esa ciudad del país centroamericano, pues se pueden ver a los dos artistas vestidos muy casuales y tomados de las manos caminando. Nodal está comiendo un helado y luce su pelo color morado como lo presumió apenas este lunes en sus redes sociales, por lo que la foto no tiene más de uno o dos días de haber sido tomada.

Tal parece ser que el cantante de 23 años no solo olvidó a Belinda, sino que también dejó atrás a todas las mujeres con las que se le ha visto en los últimos meses desde que confirmó su separación con la española. Usuarios de inmediato empezaron a comentar que les parece fantástico que Nodal pueda rehacer su vida, además de señalar que él y Cazzu hacen una linda pareja pues ambos tienen una gran afición por los tatuajes y para muchos la trapera de 28 años sería la "antítesis de Belinda".

Incluso, TV Azteca Guatemala ya filtró más fotografías de la parejita por las calles de Antigua. También hay videos publicados por varios usuarios que los vieron por la calle, lo que está alimentando aún más las versiones de que estarían estrenando romance. Y esque la relación que hay entre ellos no habría surgido de la noche a la mañana, sino que lleva bastante tiempo cocinándose pero hasta ahora se estaría haciendo pública.

¿Pero por qué están juntos en ese país? De acuerdo con el portal Nuestro Diario, el cantante estaría recogiendo a Cazzu después de su participación en el Empire Music Festival y aprovecharon el viaje para pasear por la ciudad colonial.

Como se recordará, hace apenas unas semanas, Cazzu publicó en sus historias de Instagram que fue al concierto del artista de regional mexicano cuando ella estaba en el país. Entonando Botella tras botella y Aquí abajo frente a la cámara, la rapera no dejó de apoyar al cantante durante su presentación, tanto así que él la invitó a cantar con él y en pleno concierto interpretaron a dueto Si te falta alguien, la cual también es el tema favorito de la argentina, como lo contó en entrevista con Jessie Cervantes.

Al ser cuestionada por el locutor sobre cómo le fue luego de cantar con Nodal, Cazzu contó su experiencia con el intérprete de Limón con Sal: "Sí... y bien, en verdad. La pasé súper bien, fue una sorpresa. No lo tenía planeado, yo solo fui a ver el show y bueno, surgió de repente cantar juntos y cantamos mi canción favorita, a mí me gusta mucho su música. 'Si te falta alguien' se llama", contó la trapera.

Acto seguido, Cervantes le preguntó si ella es muy fanática del amor en todas sus expresiones, ya que la letra de la mayoría de las canciones de Nodal son de esto; ante la pregunta, la argentina comentó que como siempre está trabajando se le complica un poco más vivirlo, por eso elige escribir sobre él: "Sí, me gusta escribir sobre eso pero vivirlo no sé si tanto... con todo lo que trabajamos siempre mejor no".

Cazzu también confesó que ama México y que si bien le encantan las cumbias de Argentina, sus favoritas son las cumbias mexicanas, siendo su grupo favorito Los Bybys, con quienes convivió en su visita y hasta la acompañó Nodal, fotografías que hasta ahora se están volviendo tendencia luego de ser captados tan acaramelados. Hasta ahora, este romance permanece en calidad de rumor ya que ninguno se ha pronunciado al respecto, sin embargo, lo que sí es un hecho es que esta posible nueva pareja tiene paralizado el Internet.

Aunque se había dicho que Nodal podría tener algo más que una amistad con una artista brasileña de 25 años que reside en Los Ángeles llamada P0w p0w, al parecer esto se trató simplemente de una relación cordial, pues ella le habría hecho el diseño que ha presumido en su sombrero vaquero en las últimas semanas. Por su parte, se dice que Belinda tendría un nuevo pretendiente: Dean Pelic, un modelo y escritor croata que lleva varias semanas comentando en sus publicaciones, lo que ha despertado rumores de un posible cortejo.

