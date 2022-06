¿Embarazó a su amante? Exhiben que Piqué sería papá tras engaño a Shakira y filtran VIDEO

Comparta este artículo

Barcelona, España.- En medio de fuertes especulaciones de infidelidad de parte del futbolista Gerard Piqué a Shakira, sale a la luz el que sería el verdadero motivo de su separación, confirmada luego de 12 años juntos. Además, medios españoles los captaron en video a su llegada al aeropuerto de Barcelona tras visitar la República Checa por un torneo de su hijo mayor Milan, sin embargo, llegaron por separado.

¿Qué fue lo que causó la inminente ruptura entre la colombiana y el defensa del FC Barcelona? Luego de que la hermana de la artista comentara que ya se lo esperaban, ahora la famosa astróloga Mhoni Vidente reveló que el motivo de que hayan puesto punto final a su historia de amor fue que presuntamente, el jugador catalán habría "embarazado a una joven de entre 22 y 23 años", con quien se presume le habría sido infiel a la cantante.

Piqué y Shakira

"Shakira le da la separación completa a Piqué porque descubre que va a ser papá, parece que la muchacha tiene 3 meses de embarazo, va a ser niña. La joven es de 22 o 23 años, es modelo, italiana, y eso ya le marcó la vida a Shakira. Pero Piqué dijo ya no y Shakira dio la autorización para informar que se están separando", aseguró Mhoni.

Mhoni Vidente y sus predicciones

De acuerdo con la polémica pitonisa, tras confirmar su separación, ambos podrían llegar a enfrentarse por la vía legal por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, quienes son menores de edad, algo que ya se venía especulando desde hace varios días en medio de tanta polémica: "Aquí el problema van a ser los hijos, que él los quiere tener en España", aseguró la astróloga cubano-mexicana en un video.

Y es que afirman que la colombiana planea llevarse a sus hijos fuera de España, lo que Piqué buscaría evitar. Incluso, la conductora de Chisme No Like, Elisa Beristain, comentó que la artista Shakira llevaba alrededor de dos meses arreglando los papeles de migración de sus dos hijos para poder viajar con ellos a Miami. Y eso no sería todo, pues también comentó que la intérprete de Te felicito hasta ya tendría elegido el colegio al que planearía inscribir a sus hijos:

"Shakira, tenemos información y lo podemos decir, desde hace dos meses estaba arreglando asuntos migratorios de sus hijos y buscando escuelas en Miami para llevar a los menores a vivir a Miami", sostuvo Elisa. También señaló que ya hasta habría redecorado esta mansión valuada en 10 millones de dólares ubicada en Florida, misma que habría comprado cuando aún salía con el argentino Antonio de la Rúa, justo antes de enamorarse de Piqué.

Por otro lado, la astróloga comentó que el futbolista presuntamente habría engañado varias veces a la cantante pero la gota que derramó el vaso fue que él habría embarazado a supuesta la tercera en discordia, por lo que se habría negado a acudir a terapia o a una reconciliación. Mhoni agregó que Shakira sigue muy enamorada del futbolista, pero fue él quien tomó la decisión de separarse, por lo que no ve a la cantante estrenando romance pronto: "Se va a tardar Shakira en tener pareja; no la veo ni con el 'Capitán América' ni 'Superman'".

"Ella vive por Piqué, dormía por Piqué, y Piqué no. Ya no estaba enamorado de ella, él es muy sensual, los acuario así son. Aquí la razón verdadera es que hay un hijo de por medio, por eso la relación se destruyó. Los acaban de ver juntos y se van a seguir viendo juntos por los hijos que tienen, Piqué es muy controlador. El que tomó la decisión fue él y no ella; ella la toma ahora porque le dice que va a ser papá y va a tener otro bebé", concluyó.

Incluso, difundieron un video que ya circula en redes donde se les capta a los dos llegando al aeropuerto de Barcelona por separado. Mientras Shak llegó por la noche con sus hijos, Piqué arribó a la mañana siguiente solo. Ante las incesantes preguntas al futbolista de si está feliz, él solo se limitó a ignorar a la prensa y guardar silencio. Y aunque afirman que hasta se ha encargado de comprar todas las fotos que podrían evidenciar su supuesta infidelidad para evitar que se haga más escándalo, lo cierto es que este engaño no ha podido ser confirmado, no existen pruebas contundentes y solo serán los dos famosos quienes puedan aclarar lo que en verdad pasó y qué llevó a su separación.

