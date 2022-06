FOTOS: Christian Nodal da golpe bajo a Belinda y presume tatuaje en la cara de su nueva novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal sigue dando de qué hablar tanto por su carrera musical como por su vida personal. Luego de su ruptura con Belinda y enfrascarse en un mediático pleito con el reggaetonero colombiano J Balvin luego del que sacó la 'tiradera' Girasol (donde hasta su ex salió afectada), ahora el sonorense fue captado tomado de la mano y muy feliz en Guatemala con una famosa rapera argentina: Cazzu, con quien se rumora estrenaría romance y hasta ya ¡se habría hecho tatuaje en su honor!

Así es, luego de filtrarse imágenes del cantante de 23 años con la trapera de 28 caminando por las calles de Antigua y a punto de abordar un vuelo privado juntos rumbo a España, usuarios notaron que el intérprete de Limón con Sal y Adiós amor tiene un nuevo tatuaje en el rostro. Y es no es todo, pues afirman que el diseño que se hizo en la frente es en honor a Cazzu, pues la portada de su nuevo disco es referente al tatuaje de Nodal.

Christian Nodal y Cazzu en Guatemala

Al igual que como lo hizo con Belinda, y que tras su separación se los terminó cubriendo con otros, al parecer el cantante de regional mexicano decidió grabar de forma permanente en su rostro una telaraña. Este se especula sería en honor a quien se cree sería su nueva novia, ya que ella tiene una araña tatuada en el pecho, además de que en su nuevo álbum musical, Nena Trampa, usa como logo este animal.

Twitter @cazzuoficial

Como era de esperarse, el cantante nuevamente empezó a ser duramente criticado en redes sociales, pues usuarios comentaron que no habría aprendido nada de su relación anterior y que no se debe hacer tatuajes por otra persona. Además, expresaron que no les pareció congruente que afirmara que estaba dolido y recuperándose de todo lo que pasó con la española y de repente ya tendría pareja nueva, a escasos 4 meses de finalizar su compromiso con la intérprete En el amor hay que perdonar.

El nuevo tatuaje de Nodal

Cabe destacar que por ahora ninguno de los artistas han confirmado o desmentido los rumores sobre su presunto vínculo amoroso y Nodal no ha revelado si el tatuaje que se hizo sí fue en honor a la argentina. No obstante, tras hacerse públicas estas fotografías juntos, se supo que la artista ya había asistido al concierto de Nodal hace unas semanas pues se declaró fanática de su música. Incluso, él la invitó a pasar al escenario de forma improvisada para cantar a dueto la canción Si te falta alguien.

