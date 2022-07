"No valía la pena": Tras romper el silencio sobre Christian Nodal, Belinda ¿le escribió una canción?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, la revista Vogue España compartió la entrevista que Belinda ofreció en donde por primera vez rompió el silencio respecto a la relación que había mantenido con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, alguien con quien incluso ya planeaba llegar al altar pero, de manera repentina, ambos terminaron con esta relación sin que se dieran detalles de las razones que los llevaran a separarse tan abruptamente.

Aunque Belinda no ha dejado pistas de tener a alguien que ocupe su corazón, en el caso de Nodal ya ha formalizado una relación con la rapera argentina Cazzu, con que incluso se ha especulado ya planea vivir en pareja en el país sudamericano y hasta se habla que ambos pudieron estar 'escribiendo a la cigüeña', situación por la cual la rubia de ojos verdes manifestó que ella solo tenía el sueño de cualquier mujer que era casarse con la persona que amaba.

Cabe destacar que en esta reciente entrevista, Belinda no mencionó de manera abierta a su expareja; no obstante, habló de su carrera en donde el originario de Sonora también tuvo que ver, de ahí que resaltara que durante el tiempo que estuvieron juntos, ella le dio importancia a otras cosas que a su consideración no valían la pena, declaraciones que impactaron a la audiencia.

"Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a que vienes cuál es tu misión", aseguró.

En la entrevista que se ha viralziado a través de las redes sociales, 'Beli' resalta que tras este episodio, ella ya tiene muy claro su camino, en especial cuando hace algunas semanas se estrenó un nuevo tema denominado Las 12, en donde en compañía de Ana Mena, Belinda podría estarle lanzando una indirecta al cantautor, teoría que recientemente ha cobrado fuerza dentro de los fanáticos de la intérprete de Ángel, Luz sin gravedad o Egoísta.

El tema es de los mejores posicionados en la plataforma Spotify de España, algo por lo que la empresa destacó que las intereses de Las 12 tienen en común el hecho de estar dolidas por un "amor", el cual ambas no tenían deseos de terminar, por lo que de inmediato se interpretó como que, en efecto, la decisión de terminar la relación fue de Nodal y no de Belinda, lo que afectó más a la rubia que al sonorense.

“Dos artistas de voz irrepetible y corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían. Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?”, resalta Spotify.

"Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico. Volver a perderte, quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme (…) ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?", dice la canción.

No se quedó callada

En medio de todo este asunto en donde Belinda rompió el silencio, su madre, la señora Belinda Schüll también habló luego que Nodal la acusara de quedarse con el dinero que el trabajo de su hija generaba, algo por lo que aseguró la cantante y actriz ha estado sufriendo mucho no solo por la ruptura con el sonorense, sino por que este asunto se ha vuelto mediático y ha afectado un poco su carrera.

"Pero sí ha sufrido mucho con todo lo que hemos vivido últimamente, por eso le pido a Dios que la proteja, que cuide su vida, que le dé la felicidad que se merece porque ha trabajado mucho para ser feliz y queremos su felicidad. También le pido a mi mamá por 'Beli', que siempre es un foco de que le quieren hacer daño de una forma u otra. Sin embargo, ella ha trabajado mucho para ser feliz, tener una vida estable, no estar enredada en polémicas", manifestó la mamá de Belinda.

