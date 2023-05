Papel de 'Barbie' no estaba pensado para Margot Robbie sino para otra actriz; ¿Martha Higareda?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las películas más esperadas de este 2023 sin duda alguna es el live-action de la cinta Barbie, la cual es producida y dirigida por la cineasta nominada al Oscar, Greta Gerwig quien poco a poco ha ido avivando más la emoción por este proyecto, especialmente porque con el lanzamiento del nuevo trailer más el tema del cual se encarga la artista Dua Lipa quien incluso será una sirena en este proyecto, todo el mundo no puede esperar a sumergirse en 'Barbie Land'; sin embargo, pese a que al parecer será una de las cintas más atinadas, al parecer el papel protagónico no era de manera inicial para Margot Robbie sino para esta otra estrella.

Para empezar, desde hace más de un año el público se enteró que la actriz quien ha participado en cintas como El lobo de Wall Street, Babylon, Aves de presa o Había una vez en Hollywood, sería la encargada de encarnar al producto más popular de la empresa Mattel, lo que para muchos era casi lógico ya que ella tiene la vibra de ser una 'Barbie'. Después se supo que el actor Ryan Gosling encarnaría a 'Ken' y con ello, ambos serían la pareja perfecta de los productos favoritos de todas las niñas en el mundo; no obstante, después surgió la burla en contra de Martha Higareda de quien se dijo, no tardaría en adelantar que ella era la primera opción de Gerwig pues ya había tenido un encuentro con el actor protagonista, pero no, la sorpresa para muchos es que la mexicana no era la opción principal.

Captura de pantalla

En entrevista para la revista Vogue, Margot Robbie adelantó que además de ser ella el personaje principal del live-action más esperado del año, también ha participado en el proyecto como coproductora, por lo que de la mano de Greta Gerwig, ambas se dieron a a tarea de elegir a los que serían parte de 'Barbie Land', tanto que hasta llegaron a pensar en la actriz Gal Gadot como el personaje principal pues para ambas famosas 'La mujer maravilla' tiene todo para ser comparada con esta popular muñeca.

Gal Gadot es la energía de Barbie", dijo Robbie para la revista.

Margot Robbie en su papel como 'Barbie'

Si bien la actriz de 38 años de edad posee uno de los rostros más bellos de la pantalla grande y hasta muchos coincidieron en que seria una de las actrices perfectas para ser parte del mundo real de Barbie, la realidad es que ni siquiera hubo una propuesta hecha para ser parte de la cinta, sino que solo se quedó como la imagen oficial para seleccionar al resto de las 'muñecas' pues poco a poco el papel se el quedó a Margot a quien hemos visto en postres, adelantos y hasta la misma portada de Vogue de este mes.

Gal Gadot es tan increíblemente bella, pero no la odias por serlo porque es tan genuinamente sincera y tan entusiásticamente amable, que es casi ridículo", dijo Margot Robbie.

La actriz Gal Gadot fue la primera opción para el papel principal de la película 'Barbie'

Hasta ahora, las palabras de Margot Robbie sobre el hecho de haber pensado en Gal Gadot como personaje principal de la cinta Barbie no ha sido motivo para que la famosa quien se ganó el corazón de la audiencia tras ser parte del Universo DC opine sobre si se ve parada sobre las puntas de sus pies; sin embargo internautas adelantaron que una vez que se estrene la cinta y claro se vuelva en todo un éxito, quepa la posibilidad de hacer una parte dos donde Gal se sume a este proyecto. ¿Te la imaginas como una Barbie?

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna