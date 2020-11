AMLO se niega a denunciar los delitos de EPN o de los otros expresidentes

Ciudad de México.- Luego de que en días recientes, la Fiscalía General de la República acusara al expresidente Enrique Peña Nieto de 'traición a la patria' y cohecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, remarcó que su objetivo no es la venganza, por lo que desde su gobierno no se denunciará al priísta ni a los otros expresidentes.

El mandatario señaló que deberán esperar a que la Fiscalía General de la República termine de reunir los expedientes necesarios y que sea esta institución, junto con un juez, quienes determinen si hay culpables o no dentro de las pasadas administraciones, señaladas de corrupción.

Andrés Manuel aseguró que su postura sigue siendo que no haya “persecución, venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad”, e insistió en que será el pueblo quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta que se realizará en 2021.

Ya en el pasado, Andrés Manuel López Obrador había señalado que está en contra de juzgar a los expresidentes, sin embargo abrió la posibilidad de que sea el pueblo quien decida si se debe o no enjuiciar a los 'actores políticos del pasado' que incurrieron en delitos.

