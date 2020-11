AMLO se niega a aceptar el triunfo de Joe Biden: "No tenemos nada en contra suya"

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 9 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sostuvo en la postura adoptada el pasado fin de semana cuando se negó a felicitar a Joe Biden por su triunfo en las elecciones de Estados Unidos hasta que las autoridades electorales lo decidan.

El presidente informó que su postura es la misma a la del sábado cuando Joe Biden se proclamó como el ganador de las elecciones de Estados Unidos, aunque para López Obrador habrá que esperar que las autoridades encargadas del proceso emitan el resultado.

Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países, tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos”.