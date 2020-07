¿AMLO desconoce el proceso de Lozoya?: "Tengo meses sin hablar con el fiscal"

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en la administración de Peña Nieto, no fue llevado al Reclusorio Norte sino a un hospital privado por problemas de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desconoció las versiones y pidió a la FGR informar sobre lo ocurrido.

El mandatario mexicano aseguró que es un asunto que compete a la Fiscalía General de la República (FGR) al tiempo que aclaró que desde hace “cuatro o cinco meses” no habla con el fiscal, Alejandro Gertz Manero.

Esto tiene que ver con el procedimiento de la institución autónoma. Sin mentirles llevo como cuatro o cinco meses que no hablo con el fiscal, ni por teléfono (...) Por eso ahora si que ofrecemos disculpas, porque el nos nos informa, el fiscal no tiene por qué hacerlo, es una institución autónoma”, aseguró.

Te puede interesar: Emilio Lozoya no ingresa al Reclusorio Norte; fue llevado a hospital por anemia

El presidente pidió no especular ni caer en conjeturas, por estas versiones sobre la situación de Emilio Lozoya, al tiempo que expuso que no obstante, no habla con Gertz Manero desde hace tiempo, tiene plena confianza en su honestidad.

A mi me interesa saber, enterarme como todos los ciudadanos, quiero saber todo que va a declarar el señor Lozoya porque es de mis temas más importantes, el combate a la corrupción. Entonces todos debemos estar pendientes, informándonos”, dijo.

Con información de Infobae