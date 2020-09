Carlos Loret de Mola se burla de AMLO: "No tengo cómo pagar la publicidad que me da"

Ciudad de México.- La guerra de dimes y diretes entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola no da tregua y esta vez fue el periodista quien ataco ferozmente con burla al mandatario, de quien señaló "no tiene como pagarle" la publicidad que le da durante sus 'Mañaneras'.

Loret de Mola, quien junto con Victor Trujillo en su papel de 'Brozo' se burlaron de las pifias de AMLO en lo que va de su sexenio a través de su plataforma LatinUS, aseguró que el presidente si lee sus artículos y por eso está molesto.

Eso de que diga que no los lee, ¡sí los lee! y a mí me da mucho gusto, me llena de orgullo, pues tan los lee que hasta los pone en las mañaneras…. No tengo cómo pagar esa publicidad, tengo mucho que agradecer”, declaró Loret de Mola en su programa “Así las Cosas”.