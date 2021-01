Médicos de Hospital de Toluca atienden a pacientes Covid-19 en plena calle

Toluca, Estado de México.- Personal médico del Centro Médico Adolfo López Mateo ha reportado una saturación hospitalaria máxima al grado de que ya han tenido que revisar a pacientes Covid-19 en plena calle.

De acuerdo con información del sitio web de Noticieros Televisa, el proceso para ser atendido en este hospital es el siguiente:

Llega la persona enferma y un médico sale del edificio para valorarlo y posteriormente lo atienden según la gravedad que presenta.

No tengo ni una sola cama, hay pacientes que están compartiendo la misma toma, pero no es suficiente, no tengo nada, nada de camas”, detalló una doctora del Centro Médico Adolfo López Mateos, ISEM.