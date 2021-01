Este es el cubrebocas de mayor calidad más vendido en Amazon México

Ciudad de México.- La pandemia por Covid-19 continúa y no parece dar tregua, es por eso que todos deben continuar cuidándose saliendo por lo necesario, poniéndose gel antibacterial y usando mascarilla, esta última ayuda a no contagiarnos, pero también a no contagiar a los demás, incluso es un apoyo para no esparcir otras enfermedades.

Las autoridades sanitarias piden a las personas tomar consciencia de la situación y hacer caso de sus indicaciones para que pronto se pueda volver a la normalidad.

Lee también: El plan de Biden para erradicar el Covid-19: Confinamiento obligatorio para quien entre a EU

Cuando se dieron los primeros casos de Coronavirus en México, comenzaron a escasear varios productos como el papel higiénico debido al pánico, pero no solo eso, sino que productos que no se vendían en grandes volúmenes comenzaron a venderse, como el cubrebocas, del cual unos se aprovecharon y comenzaron a subirle el precio.

Aunque también hubo otros que se mantuvieron a un precio razonable, como es el caso del tapabocas más vendido de Amazon México, que es de buena calidad y de buen precio. Y lo mejor de todo es que viene en varios colores como el negro, color que combina con todo.

Te interesará: ¿Conoces a un ‘Covidiota’? Así puedes lidiar con los que no usan cubrebocas

Los consumidores de dicho producto le han dado una puntuación de 4,7 de cinco. Lo que más destacan de este es su comodidad, elasticidad y grosor. Además, las marcas, Sac Designs y Magma Gear, están autorizadas por la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios).

Como aclaración final, estos están hechos de tela no tejida de polipropileno, y por si fuera poco, es la única que tiene un filtro, por lo que garantiza detener el 97 por ciento de las bacterias, gérmenes y polvo.