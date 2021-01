"Que la gente participe": AMLO descarta cancelar festejos de Independencia por Covid-19

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, en su conferencia diaria, el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los festejos del bicentenario de la consumación de la Independencia de México no se cancelarán por el Covid-19 y los recursos que se utilizarán no interfieren con la estrategia de combate a la pandemia.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño precisó que se espera que conforme se acerquen las diferentes conmemoraciones ya esté avanzado el proceso de vacunación, además de que se realizarán las ceremonias con los protocolos sanitarios correspondientes.

Te podría interesar: "Aunque se enojen": AMLO asegura que López-Gatell no dejará su puesto en el gobierno

No se va a cancelar, aquí se va a exponer cuál es el programa, lo que queremos es que la gente participe, desde luego con todos los cuidados sanitarios, esperemos que para entonces ya estemos avanzados en la vacunación. El primer acto, el aniversario del asesinato de Vicente Guerrero, es el 14 de febrero, a ver si no me equivoco, ahí empezamos y se termina a finales de septiembre el programa", dijo.