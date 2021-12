Elecciones 2024: Ellos serían los candidatos para sustituir a AMLO, presidente de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El sexenio de Andrés Manuel López Obrador oficialmente lleva más de la mitad. Aunque aún quedan poco menos de tres años con AMLO como presidente de México, los partidos han comenzado a debatir quiénes serían los presidenciables en 2024. Aquí las opciones.

Cabe destacar que aún no se publica de manera oficial no se ha mencionado quién sería el candidato a la presidencia de México de los partidos que se mencionarán a continuación, no obstante, estas serían las opciones internas que cada partido consideraría.

En la imagen, AMLO en su toma de protesta como mandatario de México.

Morena

En el caso del partido al que pertenece el presidente AMLO, hay dos miembros que podrían ser los candidatos oficiales: Por una parte, está la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; por otra parte, podría ser Marcelo Ebrard, el actual secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

PRI

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se cree que el candidato sería Manlio Fabio Beltrones quien fungió como Gobernador del estado de Sonora, diputado federal y senador; posteriormente, fue el presidente de las Cámaras de Diputados y Senadores.

PAN

Para el Partido de Acción Nacional (PAN), el cual está atravesando por una época de crisis y dudas, podría figurar Ricardo Anaya Cortés, quien fue contrincante de AMLO en las pasadas elecciones presidenciales.

Movimiento Ciudadano

???????Movimiento Ciudadano (MC) podría apostar por Luis Donaldo Colosio, actual presidente municipal de Monterrey. Él es el hijo del excandidato presidencial por el PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta en las elecciones de 1994, quien fuera asesinado.

Fuente: Plumas Atómicas