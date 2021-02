Tras perder más de 1 millón en cuenta de ahorros de Banco Azteca, hombre se quita la vida

Huehuetoca, Estado de México.- Un hombre de 63 años terminó con su vida luego de perder más de un millón de pesos en ahorros que tenía en una cuenta de Banco Azteca.

El cuerpo del sujeto fue encontrado en su domicilio en la calle Asunción, esquina Granada en el fraccionamiento Citara, en Huehuetoca; se encontraba con una cadena alrededor del cuello y colgado de ella a mitad de la sala.

Lee también: Hombre desata el caos en Edomex: Muere al arrojarse de un puente a la vista de peatones

Antes de morir, la persona dejó un mensaje firmado por Gerardo Morfín Arrieta, en el que relata de qué manera perdió sus ahorros, cuyo monto total era de un millón 10 mil pesos, que se encontraban en una cuenta de ahorros de Banco Azteca, que abrió desde el 2015.

El mensaje que escribió en una cartulina estaba acompañado de los documentos que avalan los movimientos y retiros de la cuenta bancaria al igual de el nombre del subgerente de la sucursal donde fue atendido y de sus compañeros, para que estos puedan ser investigados.

Lee también: CDMX: Por crisis nerviosas, van más de 5 intentos de suicidio en el Metro durante el 2021

Debido a la pandemia por Covid-19 el hombre no pudo "llegar ante el juez", pues en su relato asegura que no le contestaban los teléfonos, no fue atendido en la oficinas y al desconocer sobre el uso de sitios web le fue imposible denunciar a través de Internet.

La desesperación de no ser atendido, sumado a que no tenía dinero lo llevó a cometer tan terrible acto, por el que pidió lo sepultaran en una fosa común, pues afirmó no tener familia.

Por su parte las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Fuente: El Universal