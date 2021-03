Pese a antecedentes de violencia, registra INE a políticos para participar en elecciones

Ciudad de México.- En el marco del mes de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y en el que se habla sobre las diferentes violencias que viven las féminas en el mundo actual, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró a 20 políticos que tienen antecedentes de agresión.

Se trata de de 20 políticos locales que han sido acusados de cometer diferentes violencias y que ya están registrados padrón de agresión a mujeres del organismo; no obstante, todos pueden participar en las elecciones.

Uno de los casos más sonados y que ha causado más indignación es el de Ernesto Ruiz Flandes, alcalde de Altotonga, Veracruz, quien ya tiene seis registros de violencia política de género.

Pero, ¿a qué se debe que puedan participar en el registro? Sencillo, a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual flexibilizó la reforma en materia de violencia política de género que precisaba que 'persona que estuviera registrada en el padrón, no podría ser candidato'.

El Tribunal señaló que no por estar en este registro quedas inhabilitado para contender por un cargo de elección popular”, dijo la consejera Carla Humphrey del TEPJF.

Para que estos funcionarios no puedan participar en elecciones "la sentencia debe decir expresamente que no podrán ser candidatos en la siguiente elección. Si no lo dice, quiere decir que las personas fueron sancionadas, pero no tienen suspendidos sus derechos políticos electorales”, añadió la consejera Dania Ravel.

Las elecciones empezarán el próximo 6 de Junio y las campañas iniciarán en abril; aún no se tiene una contrarespuesta del INE.

