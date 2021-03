'Abuelito' muere 40 minutos después de recibir la vacuna contra Covid-19 de Sinovac

Acapulco, Guerrero.- Un 'abuelito' falleció apenas 40 minutos después de recibir la vacuna contra el Covid-19. Las autoridades de Salud de Guerrero investigan el caso para determinar si la muerte está relacionada con la dosis de Sinovac.

Según información oficial, el sobrino del hoy occiso reportó que el adulto mayor perdió la vida. Las autoridades no revelaron el nombre de la víctima o la causa de fallecimiento, pues es información bajo investigación.

El sobrino, identificado como Gilberto Quintero Estrada, consideró que la muerte de su tío fue por una trombosis, pues dijo que "varios médicos" le explicaron que esta situación puede desencadenarse como efecto secundario de la vacuna contra Covid-19.

El diagnóstico del motivo de la muerte fue trombosis. No soy médico y no tengo el conocimiento suficiente para afirmar que lo causó la vacuna contra el Covid-19, pero varios médicos que sí tienen el conocimiento me comentaron que es uno de los efectos secundarios de la vacuna y, muy posiblemente fue la causa de la muerte de mi tío", aseguró.