Samuel García da la cara sobre la investigación en su contra: "No tengo nada que ocultar"

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que inició carpetas de investigación contra los candidatos al gobierno del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, del PRI, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Ante esta situación, Samuel García compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde ofreció su postura al respecto y aseguró que no tiene "nada que ocultar" y que está en disposición de cooperar con las autoridades para esclarecer su situación.

"Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra."

El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas", indicó García Sepúlveda.