La Coordinación de Becas pone fecha límite para cobrar la Beca Benito Juárez 2020

Ciudad de México.- Durante las últimas horas, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó sobre la fecha límite a la que están sujetos los beneficiados de la Beca Benito Juárez, y será el próximo 31 de agosto, por lo que debe estar atentos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La Coordinación advirtió a los beneficiados que deberán cobrar de no haberlo hecho y tendrán hasta la fecha límite impuesta para hacerlo, de lo contrario, los pagos no cobrados no podrán recuperarse.

Con el objetivo de contribuir al ejercicio eficiente del gasto público, a partir del 1 de septiembre, los pagos correspondientes al año 2020 que no sean entregados, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación”.

Los estudiantes que tengan pagos pendientes y deseen cobrar lo correspondiente a la Beca Benito Juárez 2020, deberán seguir las siguientes indicaciones.

Ingresa al Sistema Mi Beca Benito Juárez desde el portal oficial e ingresa tu CURP.

Verifica que tus datos personales y dirección estén actualizados y correctos.

Dirígete a “Tienes pagos pendientes” y tramita una cita.

Acude a tu cita presentando tu comprobante de cita, CURP e identificación personal.

Fuente: Staff