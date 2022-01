Tras cateterismo, AMLO aparece en la 'Mañanera' y da detalles de su 'testamento político'

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó "sin problemas", tras el cateterismo al que se sometió el pasado viernes 21 de enero. Asimismo, aprovechó para hablar sobre su 'testamento político', el cual causó controversia el día sábado.

En la 'mañanera' de este lunes, el mandatario AMLO aprovechó para agradecer los mensajes que miles de personas le enviaron cuando se enteraron que ingresó al Hospital Militar para someterse a un cateterismo, el cual, en sus palabras, "salió bien".

Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a los ciudadanos, a los mexicanos, hasta con los que tenemos diferencias, cuando se trata de un asunto de salud hay solidaridad, hay muestras que cariño sinceras", expresó López Obrador este lunes.

En la imagen, AMLO en la 'mañanera' de este lunes 24 de enero, desde Palacio Nacional

Asimismo, aprovechó para aclarar algunos aspectos sobre el 'testamento político' que mencionó en un video que compartió el pasado sábado. Al respecto, dijo que esto era parte de su responsabilidad como representante de México, y que era indispensable que actúe "previniendo todo".

A grandes rasgos, este 'testamento político' trataría de seguir con el proceso de la Cuarta Transformación que él ha implementado en México.

Tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente, le agregué un texto, que tiene como lo dije en el video, que tiene como propósito que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación (4T) y que no haya ingobernabilidad , que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado", expresó el presidente de México.

Sería irresponsable que no prever estas cosas, somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad, estamos representando a un país, a todos, entonces no debe extrañar".