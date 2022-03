"No hay forma de transformar sin una revolución de las conciencias en la educación": Afirma Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Serán definitivas las propuestas, evaluaciones y los análisis respecto a los problemas sociales por parte de los centros de educación, ya que son la materia gris del gobierno y su participación permitirá trazar la ruta para la transformación de Sonora, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al participar en el foro estatal de análisis para la armonización normativa derivada de la Ley General de Educación Superior, el mandatario estatal destacó que la educación es el gran eje de la transformación y esta se logrará solamente a través de las aulas.

He dicho también que los centros de educación van a ser la materia gris de mi gobierno. No vamos a recurrir en el gobierno a las consultorías. Si necesitamos --que lo necesitamos-- orientación, apoyo e información, análisis, evaluación, propuestas, vamos a recurrir a los centros de educación superior y, por esa vía, los estaremos fortaleciendo también en términos presupuestales", señaló.

El gobernador Durazo Montaño añadió que para que se dé una transformación se tiene que fortalecer la educación, por lo cual su administración dará un gran respaldo para este rubro.

No hay forma de transformar si no revolucionamos las conciencias, si no creamos una nueva conciencia social y en ese objetivo está particularmente la educación", indicó.