AMLO reacciona a la polémica declaración de Trump sobre su "amenaza" al Gobierno de México

Ciudad de México.- Luego de que el expresidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump declarara que "amenazó" al Gobierno de México liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reforzar la seguridad de la frontera que comparten durante su Administración, el mandatario mexicano reaccionó.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 25 de abril, emitida desde Palacio Nacional, el presidente AMLO fue cuestionado sobre la polémica declaración que hizo Trump en un mitin en Ohio y sus "amenazas" para reforzar la seguridad en la frontera; López Obrador se limitó a decir que "así es Donald".

En la imagen, el presidente AMLO en la 'mañanera' de este lunes.

No [faltó el respeto a México]; él es así, y hay que ver las circunstancias. No voy a polemizar sobre eso, en mi libro cuento cómo fue la relación [entre Trump y AMLO]", declaró el presidente de México en la 'mañanera' de este lunes.

En este mismo discurso, AMLO presumió haber tenido una buena relación con el exmandatario de EU.

A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos, y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué", argumentó López Obrador.

En este contexto, el presidente de México mencionó que actualmente hay mucha tensión en el vecino del norte, debido a que habrán elecciones intermedias. Sin embargo, mencionó que no va a permitir que el país sea tratado como "piñata" en las campañas políticas de los candidatos.

Nosotros no vamos a permitir a ningún partido, de los dos en EU., ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata, y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros que somos respetuosos de otros pueblos y otros Gobiernos", aseguró AMLO.

Asimismo, envió un mensaje a los mexicanos que residen en Estados Unidos y a los hispanos que pueden participar en las elecciones.

Decirles a nuestros paisanos con origen mexicano y que votan en EU, y no solo los mexicanos, sino a todos los hispanos que tienen ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o algún país de América Latina y el Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o Republicano, que no olviden sus orígenes", invitó López Obrador.

Finalmente, el mandatario mexicano arremetió contra sus adversarios en México, por "exagerar" las declaraciones de Trump; aseguró que "se cambian la chaqueta" según sus intereses.

Los conservadores de nuestro país, internacionalistas, exageran, ya ven cómo cambian de chaqueta: se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, nacionalistas en este caso; defensores de los intereses extranjeros", puntualizó el presidente.

¿Qué dijo Donald Trump sobre México?

El pasado fin de semana, en un mitin en Ohio, el expresidente Donal Trump aseguró que “dobló” al gobierno de AMLO con las amenazas de imponer aranceles si no frenaba la migración irregular en la frontera; esto en el año 2019.

Sin embargo, agregó que "el presidente [de México] es un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”.

Fuente: Conferencia de prensa matutina