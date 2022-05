¿Pensionados de IMSS o Issste pueden tener la de Bienestar? Te contamos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que la veda electoral concluyó y las dependencias retoman la afiliación de los ciudadanos a los programas sociales, muchos adultos mayores de 65 años en adelante se preguntan si pueden ser beneficiarios de la Pensión Universal aún cuando cuentan con una pensión del IMSS o Issste.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cabe destacar que el Gobierno de México estableció que, por ley, los adultos de 65 años en adelante podrán recibir esta pensión que para el 2024 tendrá un aumento del 100% con base a lo que se entregaba previamente, por lo que si hay interés de gozar de este programa social, a continuación te contamos si puedes tener ambas pensiones.

Si bien el Gobierno no permite que los programas sociales se acumulen entre los ciudadanos, en el caso de tramitar la Pensión Universal no afecta si se es pensionado del IMSS o Issste, por lo que si se tienen 65 a 67 años cumplidos y todavía no se es parte de este programa, el registro se puede hacer por dos vías.

La Secretaría de Bienestar puso a disposición al linea 800 639 42 64 mediante la cual, los servidores de la nación ofrecen información necesaria para ser parte de este programa o bien, se deberá acudir de manera presencial a los módulos de atención, mismos que se pueden ubicar en este apartado.

Se recuerda que la convocatoria para la inscripción de las prensas nacidas entre enero y abril concluyó el pasado 30 del cuarto mes del año, por lo que si no se hizo el registro correspondiente, es necesario esperar a la nueva convocatoria pues ahora toca el turno de afiliar a los nacidos entre mayo y junio.

Fuente: Bienestar