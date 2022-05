'Mañanera' de AMLO: Esto es todo lo que se sabe sobre la hepatitis aguda infantil en México

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, compartió en la conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la información que se tiene sobre la hepatitis aguda infantil en el país.

En la 'mañanera' de este martes 17 de mayo, efectuada desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México (CDMX), el subsecretario de Salud Federal informó que hasta ahora se están estudiando 21 casos de hepatitis aguda infantil en el país.

Estamos en estudio de 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer [lunes 16 de mayo en Nuevo León], pero una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, que no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a comprender cuál es la causa. No es un patrón de propagación y no parecer ser una enfermedad que tenga esas características", compartió el doctor mexicano.