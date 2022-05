México se mantiene neutral ante conflicto entre Rusia y Ucrania, asegura López Obrador

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a referirse al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el cual ha afectado la economía a nivel mundial.

Luego de compartir el plan antinflacionario que pretende que se mantengan "precios justos" en la canasta básica mexicana, el mandatario AMLO señaló que si bien el conflicto que sostienen en Asia y Europa ha afectado económicamente, México mantendrá la neutralidad ante esta situación.

De igual forma, declaró que no se sumará a la lisa de países que ya han emitido sanciones contra el Gobierno ruso.

No queremos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país, queremos tener una postura de neutralidad, lo hemos dicho en naciones unidas, y (queremos) que se busque el diálogo, si nosotros nos inclinamos de una postura y otra perdemos neutralidad".

Está muy bien definida en la Constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica y eso hemos hecho, desde luego estamos en contra de la invasión, no podemos estar a favor de ninguna invasión, pero al mismo tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se busque la paz", declaró el presidente AMLO en la ' mañanera ' de este miércoles.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo federal volvió a hacer un llamado a que sea el diálogo el método idóneo para llegar a la paz en Ucrania, y se evite en un conflicto bélico a mayor escala.

Yo pienso que deben buscarse los medios para dialogar, y llegar a un acuerdo, y si no se hizo antes, nunca es tarde, y esa es la mejor salida porque sí afecta a todo el mundo y no queremos la guerra, sobre todo porque padecen, sufren inocentes y hay que buscar la forma de que de llegué a un diálogo, acerca de sanciones nosotros no planteamos eso, sigue la misma política", compartió el presidente de México.