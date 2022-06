Filtran audios de Gertz Manero sobre caso de Emilio Lozoya: Esto declaró AMLO sobre el fiscal

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado los audios que se filtraron en redes sociales que revelarían una supuesta conversación entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre el caso de su hijo.

Al respecto, el presidente de la República Mexicana declaró que prefiere "no meterse" en el tema y aseguró que se trata de una "lucha de intereses" que ya está en manos de la FGR. Asimismo, recordó que Emilio Lozoya, quien actualmente está recluido, es acusado de entregar sobornos a diputados del PAN y también de manejar recursos durante la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto (EPN).

No tengo opinión sobre eso, es una lucha de intereses. El señor [Emilio] Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto. [Lo de los audios de Gertz Manero] es un asunto que está viendo la Fiscalía y hay mucha confrontación, participan abogados y no me quiero meter en eso", declaró el mandatario mexicano en la 'mañanera'.