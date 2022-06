Cumbre de las Américas: Marcelo Ebrard representa a México, pero "bajo protesta", asegura AMLO

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard acudió a la Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, en representación del Gobierno de México, no obstante, declaró que este acudió "bajo protesta" debido a que rechazan la exclusión de naciones del continente en dicho evento.

En la imagen, el presidente AMLO en la 'mañanera' de este jueves. Crédito: Twitter

En la conferencia de prensa matutina de este jueves 9 de junio del 2022, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente AMLO aseguró que la representación de México en la Cumbre de las Américas, evento que se realiza esta semana en Los Ángeles, California, es "bajo protesta" y que se seguirá insistiendo en la inclusión de todos los países del continente, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Estamos representados, pero, al mismo tiempo, lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie”, dijo el presidente en la 'mañanera' de este jueves.

El presidente mexicano insistió en que su ausencia como mandatario era un "asunto de interpretación", pues acudió el canciller Marcelo Ebrard. Asimismo, dijo que su intención no era alentar bloqueos y que está en contra de la discriminación y de la "política de siempre". Agregó que en su Gobierno "no aceptamos que se excluya a nadie, queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos".

No queremos alentar bloqueos, no discriminación, no estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político, las diferencias arriba por cuestiones ideológicas, por dogmatismo, por intereses, porque si se asume una postura en contra de un país, se puede sacar beneficio”, dijo.