Britney Spears y Elton John 'aman' la CDMX; Sheinbaum celebra nuevo VIDEO grabado en la urbe

Ciudad de México.- En el marco en que la agrupación británica Coldplay visitó Mexico para enamorar al público con el Music of the Spheres Tour, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbam agradeció que una vez más los intérpretes de Yellow, Clock's o Fix You consideraran la capital mexicana para un video musical, algo que ahora sucede pero con la cantante Britney Spears y Elton John.

Los denominaos ‘Príncipes del pop’ lanzaron hace algunas semanas el tema Hold me closer, mismo que ya cuenta con un video oficial en donde, pese a que ellos no aparecen, sí lo hace la CDMX con apoyo de bailarines que dejan ver algunos fragmentos de la urbe, en especial de la Línea 1 del Cablebús ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero misma que se inauguró dentro de la administración de la morenista.

Por ello, Sheinbaum Pardo no dejó pasar la oportunidad de presumir en redes sociales que este video musical se haya grabado "en nuestra ciudad", algo por lo que el cantante británico resaltó en sus plataformas sociales que había elegido los lugares que considera más bonitos de la urbe para enmarcar "bellamente un inconmensurable sentimiento de intimidad tan perdido en el mundo a través de la agitación y el caos de los últimos tiempos".

Si bien el Cablebús es lo que más resalta en este video musical, internautas también indicaron que aparecen los Clubes de Atizapán de Zaragoza, ubicados en el Estado de México, el Taller de Arquitectura Agustín Hernández, la Casa de Luis Barragán o el Nido de Quetzalcóatl, un complejo hotelero que recientemente fue visitado por la cantante española Rosalía y la británica Dua Lipa.

