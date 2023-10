Ernestina Godoy acepta fracaso para combatir violencia de género en CDMX: PAN pide su salida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de decenas de manifestaciones en su contra, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), aseguró que se respeta a todos los grupos de colectivas y aceptó que falta un mayor trabajo para combatir los delitos contra las mujeres. Asimismo, durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Judicial Ciudadano (CJC), dijo que se debe mejorar la atención a la ciudadanía y detalló que hay todo un plan de política criminal alineado a lo que es la estrategia en la capital del país en materia de paz.

Por otro lado, señaló que se requiere emprender diversas acciones para que la ciudadanía confíe en la Fiscalía capitalina y una de ellas es hacer más eficiente el proceso de denuncia y se reduzca el tiempo de respuesta por parte de la autoridad. En su exposición inicial la fiscal detalló: “hemos actuado con total transparencia sin importar que algunas cifras no nos favorecen, porque estoy convencida que es derecho de la ciudadanía acceder a información veraz, nosotros no trabajamos para las estadísticas, trabajamos para la justicia”.

“Estoy convencida de que uno de los retos más grandes que tenemos es humanizar la justicia. Pareciera ser que la fiscal, las y los servidores públicos, debiéramos estar alejados de la gente y no; mi responsabilidad es escuchar a todas las víctimas y esto es una obligación de todas las personas que trabajamos en la Fiscalía”, mencionó.

Aseguró que en la Ciudad de México toda muerte violenta de mujer se investiga con protocolo de feminicidio y que al llegar a la FGJ solo se habían vinculado a proceso a solo 29 presuntos responsables y imputados por este delito, mientras que en este año van 98, por lo que se va por buen camino en cuanto a la atención de las víctimas de violencia de género y feminicidio en la capital de la República Mexicana.

El PAN ataca a Ernestina Godoy: No reelección "engaño y fraude"

Por su parte, diputados pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México se reunieron con víctimas de delitos y aseguraron que existen desafíos pendientes en el sistema de justicia. Fue el senador Emilio Álvarez Icaza quien no dudó en criticar el proceso de evaluación para reelegir a la fiscal, al calificarlo como un “engaño” y un “fraude”. Anunció que exhibirá, a través de un “carnalómetro”, a los legisladores que voten a favor de la continuidad de Godoy Ramos.

PAN ataca a Ernestina Godoy por su reelección, foto. Especial

“Vamos a poner en internet el nombre de todos los diputados de la Ciudad de México y vamos a señalar quiénes están a favor y quiénes están en contra de la reelección de Ernestina Godoy”, señaló el legislador blanquiazul, quien, junto con la fracción de su partido, se mostró en contra de un nuevo periodo de Godoy en la Fiscalía capitalina.

Fuente: Tribuna