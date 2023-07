Movimiento Ciudadano respalda decisión de Enrique Alfaro de 'bajarse' de la contienda presidencial

Guadalajara, Jalisco.- Durante la tarde del pasado viernes 7 de julio el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, lanzó a través de sus canales de comunicación un mensaje a toda la ciudadanía en general en donde hizo hincapié en que no buscaría convertirse en candidato a la presidencia de la República durante los comicios del 2024 en representación de Movimiento Ciudadano (MC), por lo que con ello, el partido naranja se quedaba son la posibilidad de tener una figura trascendente en la boleta electoral.

El mandatario estatal dijo además que no entendía los motivos por los que su partido busca ir en una contienda tan importante en solitario, es decir, Movimiento Ciudadano descartan de manera oficial hacer alianza ya sea con 'Va por México' conformada por los Partidos revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) o Acción Nacional (PAN), lo que a su vez fue motivo de pronunciamiento de parte de Dante Delgado, dirigente nacional de dicha organizan política quien aseveró en redes sociales que lo que hace falta es mantener le diálogo aunque pese a ello, mostró respeto hacia la postura del gobernador.

He decidido que no buscaré la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco", fueron las palabras de Alfaro para declinar por la presidencia.

Delgado escribió a través de un hilo en Twitter que actualmente México atraviesa un momento de definió, por lo que en torno a este importante proceso, se había enfocado en escuchar cuál era la postura de sus dos gobernadores, es decir, Alfaro quien declinaba a este evento, y Samuel García Sepúlveda, actual gobernador de Nuevo León y quien supuestamente, mantiene la convicción de concluir su mandato como gobernador antes de pensar en buscar ser candidato presidencial. Bajo esa tónica, el dirigente nacional de MC escribió:

A Enrique Alfaro, siempre lo he respetado y sentido orgullo por su buen gobierno. Hoy, también respeto su decisión de no ser candidato presidencial. De su mensaje, lo único que no comparto es la falta de diálogo. Lo ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe".