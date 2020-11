Trump molesto con Pfizer por 'guardarse' el éxito de las vacunas antiCovid para después de las elecciones

Washington, Estados Unidos.- Tener contento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es una tarea sencilla, para muestra la farmacéutica Pfizer, la cual fuera felicitada por el mandatario por el progreso en el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19, sin embargo, recibieron un regaño del jefe de Estado por no anunciarlo antes de las elecciones que perdió, y se niega a aceptar, contra Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos pasó de la felicitación al regaño en cuestión de horas y a través de las redes sociales, como es su costumbre, criticó la tardanza de Pfizer y de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) por no haber anunciado antes los resultados de la vacuna de la farmacéutica.

La FDA y los demócratas no querían que lograse un TRIUNFO en vacunas antes de las elecciones, así que ha salido cinco días después, ¡como dije todo el tiempo! Como he dicho durante mucho tiempo, Pfizer y las otras (farmacéuticas) solo iban a anunciar la vacuna después de las elecciones, porque no tenían el coraje de hacerlo antes".

Donald Trump parece creer que el éxito reciente de Pfizer respecto a la vacuna contra el Covid-19 es obra suya, y aunque su Gobierno sí pagó por un gran número de dosis, la farmacéutica no recibió financiamiento para el desarrollo de la misma, no obstante al atribuirse el avance, el mandatario se mostró molesto por no 'apoyarlo' a ganar las elecciones anunciando todo esto antes.

