Ayuda Covid-19: Médicos británicos señalan que el dexametasona resulta beneficioso

Reino Unido.- Especialistas del Reino Unido han indicado que el fármaco, dexametasona, resulta beneficioso para salvar a pacientes de coronavirus (Covid-19).

Este descubrimiento lo han realizado por medio de los resultados completos de un ensayo, el cual fue administrado a personas que se encontraban conectados a respiradores.

Un total de 2 mil 104 pacientes hospitalizados recibieron dosis diarias de 6 miligramos de dexametasona hasta por 10 días, mientras que otros 4 mil 321 recibieron el tratamiento habitual.

Tras realizar una comparación de las tasas de mortalidad después de 28 días, entre los pacientes con respiradores el índice de muertes fue de 29.3 por ciento en quienes tomaron dexametasona.

Mientras que los no lo hicieron el indice fue de un 41.4 por ciento, según el estudio publicado en el New England Journal of Medicine.