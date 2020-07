Estudiantes extranjeros que atiendan clases en línea no podrán ingresar a EU: ICE

Estados Unidos.- Semanas atrás el gobierno de Donald Trump desistió sobre cancelar el programa que cubre y aboga por los estudiantes extranjeros e internacionales que cursan algún grado académico en los Estados Unidos, sin embargo, al día de hoy la Oficina de Inmigración y Adunas ( ICE, por sus siglas en inglés) revocó dicho privilegio y no le permitirán el paso a los estudiantes foráneos.

Luego de que el virus Covid-19 azotara fuertemente al país norteamericano las medidas y protocolos de sanidad se han afectado la forma de desarrollo de todas la actividades no esenciales, entre ellas destaca la educación, donde han optado por impartir las clases en línea motivo por el cual, ICE busca negar el acceso a los estudiantes que poseen una visa F-1 y M-1.

Los estudiantes no inmigrantes con estatus nuevo o inicial después del 9 de marzo no podrán ingresar a EEUU para inscribirse en una escuela de EEUU como estudiantes no inmigrantes durante el período de otoño, para tomar un curso de estudio que sea cien por ciento en línea”, señala la agencia.