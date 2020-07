Donald Trump: La novia de su hijo mayor da positivo a Covid-19

Washington, Estados Unidos.- De nuevo la familia Trump está envuelta en una polémica, y es que Kimberly Guilfoyle, novia de Donald Trump Jr., resultó positiva a la prueba del Covid-19, esto poco antes de dirigirse a un evento para conmemorar el Día de la independencia de Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, la pareja de Donald Trump Jr. Dio positivo a la prueba, sin embargo, no presenta síntomas y fue puesta en aislamiento con perfectas condiciones de salud.

Por su parte, el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos que en las últimas semanas ha tenido muy cercano al virus, dio negativo a la prueba del Covid-19, además, al no tener contacto en los días recientes, se descartó un contagio para el mandatario.

Con información de RT