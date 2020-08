OMS: "El nacionalismo de vacunas contra el Covid-19 no es bueno, no nos ayudará"

Ciudad de México.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que debería haber un "consenso global" para que cualquier vacuna sea un producto global.

Asimismo, destacó que hacerlo es una elección política ya que el "nacionalismo" no nos ayudará a combatir la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19).

El nacionalismo de las vacunas no es bueno, no nos ayudará. Cuando decimos que debería ser un bien público, no es solo por compartir, es porque tiene ventajas".