Hospitales de Manaos, Brasil comienzan a colapsar por falta de oxígeno

Amazonas, Brasil.- Los hospitales de Manaos, Brasil, en la región selvática del país están colapsando por falta de oxígeno. Este viernes la situación por la pandemia de Covid-19 en esa zona de la nación se volvió insostenible y se comenzaron a trasladar a los pacientes a otros nosocomios en otros lugares del territorio.

El caos invadió Manaos, capital del estado Amazonas en la región norte del país. Las autoridades sanitarias tuvieron que trasladar a los enfermos de coronavirus a los nosocomios de otras urbes para poder atenderlos. Asimismo, los familiares de los afectados comenzaron a pedir ayuda en las redes sociales ante la falta de oxígeno para los pacientes.

De igual forma, se dio a conocer que la ocupación de camas de hospital se encuentra al máximo, por lo que vuelve aún más compleja la situación en la entidad. El Gobierno de Brasil ofreció ayuda para llevar tanques de oxígeno a la ciudad y abastecer la demanda. Sin embargo, esta medida no sirvió para solucionar la grave situación que se vive en Manaos. Y el desastre sigue hasta el momento.



Personas esperan por tanques de oxígeno en Manaos

Debido a la gravedad de la pandemia en Manaos, varios médicos han tenido que ofrecer el oxígeno a los pacientes con mayor probabilidades de sobrevivir para no desperdiciar los insumos. La Fuerza Área de Brasil llevó a la ciudad 700 cilindros para dar respuesta a la crisis; no obstante, esto no fue suficiente para solucionar el problema ya que se necesita casi el triple de esa cantidad de contenedores del gas.

Aunado a esto, la situación geográfica de Manaos no contribuye a la pandemia, pues para llegar a la ciudad debe ser a través de vía aérea o navegando por la cuenca del Amazonas. Asimismo, el gobierno del país ya solicitó ayuda a Estados Unidos para solucionar el problema del abastecimiento. Y el gobierno de Venezuela ofreció asistencia para dar respuesta al problema.

Hasta el momento, Manaos acumula 223 mil 360 contagios y 5930 muertes. Se espera que la situación se agrave, pues tan solo el 15 de enero se registró un número récord de 235 hospitalizaciones.