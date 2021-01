¡Trágico ataque! Asesinan a balazos a un pitbull tras agredir ferozmente a sus vecinos

Morón, Argentina.- Varias personas fueron atacabas ferozmente por un pitbull luego de que la mascota escapara de la casa de sus dueños, donde finalmente y ante la peligrosa agresión, tuvo que intervenir la policía, incluso uno de sus elementos terminó asesinando al animal a balazos.

La tragedia ocurrió el pasado martes en una calle a 12 cuadras de la Base Aérea Militar en el municipio de Morón, en Argentina, donde testigos declararon que la mascota pertenecía a un exalcalde concejal y director de la Unidad de Gestión Comunitaria, Marcelo Ríos.

El pitbull respondía al nombre de 'Shasson' y se encontraba por la banqueta sin correa ni bozal, lo que hace deducir que escapó de su casa, por lo que de manera sorpresiva atacó a una de las vecinas que caminaba sobre la acera de regreso a su casa, provocándole graves lesiones.

El perro me vino de frente, me saltó y me mordió el brazo", apuntó la mujer en declaraciones a la prensa.