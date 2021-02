FOTOS: Este es el aterrador piso infestado de ratas en una casa; madre teme por sus hijos

Londres, Inglaterra.- Una joven madre contó cómo su piso está infestado de ratas aterradoras, cubierto de moho y que afecta la salud de sus hijos.

Oneika Riley, de 28 años, quien también padece la enfermedad de células falciformes, dice que las condiciones en su piso de la planta baja en Walthamstow, al este de Londres, son "una pesadilla".

Oneika paga 671,45 libras al mes de alquiler y dice que está harta de vivir en la miseria. Asegura que está causando que su hija Viola, de 8 años, y sus otros dos hijos, Jeremiah de 11 años y Olivia Rose de un año, sufran.

Oneika le dijo a The Sun Online: “La condición de la casa no es apropiada para mis tres hijos. Estoy aterrorizada por mi hija porque no puedo soportar verla así enferma. Ella va a su habitación y ni siquiera una hora después sus ojos están todos hinchados.

Menciona que se siente frustrada porque no hay nadie que los ayude para arreglar la casa y que las condiciones son cada vez peores. La joven madre se dice preocupada por el bienestar de sus hijos.

Fuente: The Sun