Con desgarrador testimonio, madre revela cómo perdió a sus 3 hijos por MORTAL enfermedad

Reino Unido.- Una madre con el corazón roto perdió a sus tres hijos a causa de una enfermedad que solo ha afectado a 110 personas en el Reino Unido.

Todos los hijos de Toni Mathieson con su pareja Stewart sufrieron la enfermedad de Niemann-Pick, que impide que el cuerpo descomponga las grasas en las células que rodean los órganos vitales.

Dos de sus hijos, Hannah y Samuel, murieron cuando eran bebés, mientras que su hija Lucy vivió hasta los cuatro años. La pequeña nació con agrandamiento del hígado, ictericia y un bazo más grande de lo normal.

Después de someterse a una serie de pruebas, Toni y Stewart recibieron la devastadora noticia de que su pequeña tenía la enfermedad de Niemann-Pick tipo C y solo le quedaban seis meses de vida.

Toni contó la terrible noticia que recibieron: "Cuando tuvimos nuestra primera hija en 2003, ella nació y descubrimos que tenía una enfermedad muy rara llamada enfermedad de Niemann-Pick tipo C y eso nos inició en nuestro viaje con enfermedades raras".

En el caso de Lucy, la pequeña creció, no podía hablar ni caminar, y la enfermedad comenzó a afianzarse cuando tenía alrededor de dos años. Toni dijo que su hija "nunca logró realmente sus hitos en sus primeros años", pero que era "una niña muy brillante y feliz y finalmente comenzó a gatear", aunque nunca pudo hablar ni caminar correctamente.

A partir de los dos años, la enfermedad se apoderó y comenzó a progresar, lo que significó que comenzó a no poder tragar y a no estar consciente, afectó su vista y no podía caminar en absoluto y necesitaba 24 horas alrededor. cuidado del reloj".