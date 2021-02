Tras quedar desfigurado en accidente, hombre se somete a trasplante de rostro y se ve irreconocible

Nueva York, Estados Unidos.- Joe DiMeo, un hombre estadounidense, se sometió al primer trasplante de rostro y doble mano exitoso del mundo del mismo donante tras sufir un accidente que lo dejó desfigurado.

Después de un trágico accidente automovilístico, Joe, que quedó desfigurado, recibió el trasplante en agosto en el Langone Health Center en Nueva York después de someterse a una operación de 23 horas.

Te puede interesar: Corazón de campeón; 'Canelo' Álvarez se une a las donaciones para David Antolín

La cirugía fue realizada por 16 médicos y tuvo que hacerse entre dos quirófanos. También participaron más de 120 profesionales de la salud.

En una entrevista de Mirror con Joe, él ofreció un mensaje de apoyo sobre la esperanza que su histórica operación debería dar a las personas en todo el mundo que están donde él estuvo: "Siempre hay luz al final del túnel. Nunca te rindas".

En Good Morning America, contestó: "Cuando vi mi cara por primera vez, no me di cuenta. Al principio no parecía real. La hinchazón baja todos los días. Ahora veo mis pómulos".

Lee también: "Dios le dio otra oportunidad": Toño Mauri saldría del hospital tras 6 meses internado

DiMeo abrió su corazón para decir que quería conocer algún día a la familia de su donante: "Estoy agradecido de que me hayan dado este regalo. No sé cómo agradecer a alguien que te da una segunda oportunidad en la vida". Joe antes de sufrir el accidente automovilístico

Joe, joven de 22 años, se quedó dormido al volante de su automóvil después de trabajar un turno de noche en 2018. El vehículo explotó y lo sacaron de los escombros.

Fuente: Mirror