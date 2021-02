Marta Guzmán se deja ver tras haber sido hospitalizada de emergencia y preocupa por su aspecto

Ciudad de México.- Luego de mantenerse lejos de la mirada pública, la conductora de Qué Chulada, Marta Guzmán, reapareció de nueva cuenta en redes sociales y preocupó a algunos por su aspecto.

Hay que recordar, que la lejanía de la famosa hacia los medios, se debió a que tuvo que ser hospitalizada para una operación en la vesícula.

En su post de Instagram, Marta compartió un poco sobre su actual situación, explicando que debido a esto se ha mantenido a parte de los foros de Imagen Televisión.

Hoy me dieron una manita de gato (zarpazo de tigre). No me veo muy sonriente y sí, bajé mucho de peso tras la operación de vesícula. Pero ya me iré reponiendo".