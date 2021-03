Mujer confiesa que descuartizó el cadáver de su esposo, pero asegura no lo mató

Moscú, Rusia.- Marina Kokhal, acusada por el asesinato de su marido, confesó que ella no lo mató, pero sí descuartizó el cuerpo y le cortó las huellas dactilares para dárselas de comer a las ratas con el fin de que no pudieran identificarlo.

El occiso, un rapero popular en Rusia conocido como 'Andy Cartwright' y cuyo nombre real es Alexander Yushko perdió la vida en situaciones todavía no aclaradas y desmembrado por su pareja.

Lee también: Sangrienta masacre: Anna apuñala a su novio 12 años menor y lo descuartiza con una sierra

El Comité Investigador de Rusia informó que la muerte ocurrió de una manera aún no determinada tras una disputa que estalló entre la pareja con consecuencias fatales.

Durante su audiencia Kokhal reconoció que descuartizó el cadáver para desaparecer el rastro. Según su versión, Alexander falleció debido a una sobredosis de drogas.

La abogada de la acusada, Irina Skurtu, negó los reportes vertidos a la prensa sobre una supuesta confesión de su clienta en la que decía que había matado a su marido.

Lee también: De terror: Mujer descuartiza a Pamella y le arranca a su bebé del vientre; el niño murió

"Ella, categóricamente, no ha admitido culpa, no lo admitió y no va a admitirlo. Marina sigue declarando que no mató a su pareja, solamente lo desmembró", aseguró.