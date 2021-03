Llega al hospital por dolor abdominal y resulta que estaba embarazada; dio a luz a un niño

Bogotá, Colombia.- Una joven de 25 años terminó dando a luz después de llegar a un hospital por una revisión debido a fuertes dolores en el abdomen y la espalda. La ahora joven madre no sabía que estaba embarazada hasta minutos antes de entrar a labor de parto.

Leidy Fernanda Jaramillo explicó que no pensó que estuviera embarazada debido a que se inyectaba anticonceptivos. Durante ese tiempo, los mareos, cambios menstruales, hinchazón y sensibilidad en las mamas, los atribuyó a efectos secundarios por el método preventivo.

Lee también: De terror: Mujer descuartiza a Pamella y le arranca a su bebé del vientre; el niño murió

A partir de los 18 años, recordó Leidy, comenzó a engordar y desarrollar mucho peso, por eso tampoco notó una diferencia considerable cuando estaba embarazada de un niño de 2.5 kilos.

La decisión de usar inyecciones se debió a que había escasez de condones y pensó que sería un buen momento para probar otros métodos anticonceptivos. Cuando notó los primeros cambios en su cuerpo le preguntó a un médico, quien le aseguró que era normal al tratarse de un tratamiento hormonal.

Lo único que pensaba era que todo iba a cambiar, y que mi cuerpo iba a volver a ser lo mismo de antes. Incluso una amiga me dijo que si empezaba a planificar con esta inyección iba a bajar rápidamente de peso, pero no fue así, yo seguía con el mismo peso de siempre y los dolores de cabeza no paraban", dijo.