¡Sin remordimiento! 'Abuelito' ahogó a la gata de su vecina porque arruinaba sus vegetales

Adber, Inglaterra.- A primera vista, Richard Giles podría pasar por un tierno 'abuelito' que dedica su tiempo a darle vida a su granja de vegetales. Pero detrás de esa cara regordeta y mejillas rojas, se esconde un hombre capaz de ahogar a un gato por estropear su trabajo.

La extraña historia en la que Giles, de 69 años, pasó del 'doctor Jekyll al señor Hyde' comienza y acaba con una gata que es mascota de su vecina Shirley Gear-Evans, de 65 años de edad.

Tras dos días de búsqueda sin respuesta, Shirley plantó cara al señor Giles, pues sabía que en algunas ocasiones se había quejado amargamente de su mascota. El hombre, según cuenta la 'abuelita', admitió la culpa sin chistar.

No vas a encontrarla. Ella se fue, Yo la maté", le dijo.

En su defensa, añadió el señor Giles a su declaración, "Ella (la gata) me llevó a ese punto". Por ello, en un arranque de ira tras ver que había causado daños a sus vegetales, la tomó y la mató.

Aunque los detalles detrás del crimen se desconocen, lo poco que se sabe es que el señor Giles agarró a la gata que lleva por nombre 'Ruby' y la ahogó en uno de los tambos de agua que tiene en su propiedad.

Él no mostró remordimiento. Creo que él la ahogó en uno de sus tambos para agua que tiene en la granja. Pero él nunca se ha disculpado. No creo que lo sienta, a él no le importa", lamentó.