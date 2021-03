Niña de 10 años amenaza a su mamá con unas tijeras y un martillo; policía le dispara

Londres, Inglaterra.- Una niña de diez años fue atacada por la policía durante un disturbio en su casa, así revelaron los medios locales.

Se dice que sostenía un arma en el momento en que fue atacada con la pistola eléctrica paralizante de 50 mil voltios. Se cree que la niña es la más joven del Reino Unido en ser sometida a tase.

Los agentes fueron llamados a un apartamento en una propiedad privada y cerrada después de un informe de que la niña estaba amenazando a su madre con unas tijeras de podar y un martillo.

Una fuente dijo: "La Policía se enfrentó a la niña con un arma y en un estado extremadamente agitado. Un oficial le gritó a la niña que soltara el arma y cuando ella no obedeció, se le aplicó una pistola".

No había nadie más en el piso en ese momento y la niña no resultó herida. La Oficina Independiente de Conducta de la Policía presentó una denuncia y la está tramitando. El ex detective del Met, Mick Neville, dijo: "El uso de una pistola Taser en un niño en edad escolar primaria es extremadamente raro e inquietante".

Pero agregó: "Un arma como un martillo o una cizalla en las manos de un niño de diez años podría ser tan mortal como en las manos de un adulto".

Fuente: The Sun